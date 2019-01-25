В Каменском районе назначили нового заместителя главы

Новости 13.12.2018 20:22 52

С 11 декабря этого года на должность заместителя главы администрации Каменского района назначен Алексей Жихаренко. Ему предстоит курировать отрасль ЖКХ, которая находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили «Каменские известия».

Ранее исполняющий обязанности главы администрации Каменского района, замглавы администрации Виктор Попов написал заявление об увольнении. 30 ноября он был уволен с занимаемой должности, а 1 декабря Попов приступил к обязанностям председателя комитета администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.

Справка:

Алексей Жихаренко имеет два высших образования. Он окончил АлтГТУ по специальности информационно-измерительная техника и технологии. Работал в администрации Бийского района, в управлении Алтайского края по ЖКХ, в администрации Алтайского края.