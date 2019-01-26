Что известно о масштабном проекте обхода-мечты вокруг Барнаула?

Новости 13.12.2018 20:48 56

Проект дороги в 68 км в обход Барнаула одобрили в Главгосэкспертизе, а значит, начало масштабной стройки состоится уже в следующем году – с началом дорожного сезона. Проектировщики работали над обходом три года. «Политсибру» ответит, где, что, зачем, когда и сколько стоит.

Где?

Дорога будет проходить по территории Первомайского, Павловского, Калманского районов и городского округа Барнаул.

Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск - Бийск - Ташанта», а в дальнейшей перспективе - с автомобильной трассой «Барнаул - Павлодар - Астана».

Новая дорога будет начинаться за аэропортом и идти в обход посёлка Лесного, через Бельмесево, за Фирсово, Бобровкой и далее перетекать в Чуйский тракт.

Разметка примерная

Что?

Помимо дороги, будет построен мост через Обь в районе Бобровки, четыре моста в пойменной части. Один отрезок дороги планируют сделать платным (между Змеиногорским и Чуйским трактами, включая мост). Для этого в Бельмесево построят специальный объект для взимания платы.

Как может выглядеть третий мост через Обь, изображение пресс-службы Алтайавтодора

Зачем?

Дорога в обход Барнаула разгрузит город от транзитного транспорта, уверены в минстройтрансе. Сейчас он затрудняет движение на улицах краевой столицы, из-за этого дорожное покрытие разрушается быстрее.

К тому же, реализация такого проекта будет значительно способствовать развитию и совершенствованию межрегиональных и международных транспортно-экономических связей Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также России с Казахстаном, Монголией, Китаем, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией.

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Сколько?

Стоимость обхода - 45-50 млрд рублей, комплекс работ по проектированию проведен на 600 млн рублей. Ранее строительство объездной дороги оценивалось в 18-20 млрд рублей. Удорожание проекта произошло в связи с удлинением обхода.

Самой дорогой частью обхода станет мост через Обь протяженностью в 2,5 км. Для финансирования проекта планируется использовать схему государственно-частного партнерства.

Когда?

68-километровую дорогу будут строить в три этапа. В первую очередь - 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и мосты – через Обь и в пойме.

Второй этап предполагает строительство 27 километров дороги между Змеиногорским и Павловским трактом.

Третий этап - строительство зданий для дорожно-эксплуатационного предприятия.

Сроки окончания работ пока не называются.