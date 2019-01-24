Экс-депутат АКЗС и бизнесмен Александр Мастинин досрочно вышел на свободу

Новости 13.12.2018 22:33 41

Бывший депутат Алтайского краевого Заксобрания и бизнесмен Александр Мастинин, которого осудили за присвоение и растрату на шесть лет, досрочно вышел на свободу по УДО. Информацию об освобождении Мастинина подтвердил его адвокат порталу Amic.ru.

Александр Мастинин вышел на свободу еще осенью текущего года, точную дату адвокат экс-депутата Елена Фогель не уточняет. Источник портала Amic.ru уточнил, что в Барнауле Мастинин не проживает, но неоднократно приезжал в город после освобождения. Общения с журналистами он избегает.

В конце прошлого года его перевели из рубцовской колонии в московскую, а позже - в один из регионов по соседству с Алтаем.

В конце ноября 2016 года Мастинин был осужден за мошенничество. По приговору суда он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 300 тысяч рублей и возмещению убытков ресурсоснабжающих организаций в размере более 3 млн рублей. По УДО его освободили с учетом поправок в статью 72 УК РФ, где прописано, что нахождение в СИЗО засчитывается в общий срок (день в СИЗО за полтора дня в тюрьме). В изоляторе он находился с июля 2015 года, ему засчитали в общий срок около 2,5 лет.

За год, что Мастинин находится в тюрьме, он не раз обращался в СМИ с различными жалобами. Адвокат экс-депутата рассказывала, что летом ее подзащитного чуть не задушили. В УФСИНе тогда объяснили, что Мастинин поругался с другими осужденными из-за мытья полов и его никто не душил. В июле Мастинин отправили в штрафной изолятор за нарушение режима. В прикроватной тумбочке у него нашли запрещенные к хранению продукты — сахар, овсяное печенье и чеснок. Перед этим ему также вынесли выговор за хранение продуктов. Там он объявил голодовку.

Александр Мастинин в марте 2013 года скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено.

7 июня 2015 года Мастинин задержан в аэропорту в городе Москве при предоставлении подложных документов, удостоверяющих личность, на имя гражданина Грача. Все документы, в том числе паспорта, выданные на имя Грача, признаны недействительными. Лишь при продлении в суде срока содержания под стражей обвиняемый признал, что он является Мастининым.