Внедрение электронных паспортов болельщиков обсудили в Госдуме

Новости 13.12.2018 22:12 49

У российских болельщиков могут появиться электронные паспорта такие, как были на Чемпионате Мира по футболу в этом году. Это обсудили на экспертном совете по цифровым технологиям в спорте при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

На данный момент, как считают эксперты, отсутствие единого подхода к продаже билетов и проходу зрителей на спортивные мероприятия препятствует увеличению числа активных болельщиков. Решить эту проблему может единый паспорт болельщика.

По мнению экспертов представителя фонда Krypton.Moscow Артемия Пирожкова, введение таких паспортов коснется всех аспектов системы безопасности на стадионах: автоматические турникеты, контролеров, камеры видеофиксации. Он также отметил, что необходимо согласие владельцев всех спортивных сооружений, чтобы внедрить паспорта.

Инициатор обсуждения, депутат Госдумы Александр Прокопьев подчеркнул, что фактически речь идет о выработке стандартов в данной сфере. Такое решение, по мнению парламентария, повысит качество системы безопасности и сократит время прохода на стадион.

«Уже понятно, что у электронных паспортов болельщика большое будущее. И нам нужно приложить усилия, чтобы эту технологию развивать», - заметил Александр Прокопьев.

Кстати, как считают участники экспертного совета, в перспективе электронную карту болельщика можно было бы привязать к банковской карте клиента. Это повысит удобство покупки билетов на различные виды соревнований и сократит количество перекупщиков.

Еще в рамках экспертного обсудили внесение изменений в Трудовой кодекс. Они связаны с тем, чтобы дать возможность заключать трудовые договоры с киберспортсменами, не достигшими 14 лет.

Управляющий партнер юридической компании Наталия Неверовская рассказала, что сегодня такая возможность предусмотрена для представителей традиционных видов спорта. Аналогичную норму, считают эксперты, можно было бы внести в качестве дополнения для киберспортсменов.

По словам Александра Прокопьева, вопрос требует дополнительной проработки, так как запрос на заключение трудовых договоров у этой категории спортсменов действительно существует.

«Необходимо предоставить им такую возможность, в том числе и через совершенствование законодательства», - отметил депутат.

На своей странице в Facebook он отметил, что будет проработан каждый вопрос, который поднимался на экспертном совете.