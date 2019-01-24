«Всех замучили и запутали»: ГИБДД запретила внесение поправок в ПДД

Новости 13.12.2018 23:41 43

Госавтоинспекция России ввела мораторий на изменение правил дорожного движения. Об этом ТАСС рассказал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», - сообщил он.

Кстати, временный запрет на внесение изменений в ПДД распространяется лишь на МВД. Так, например, Министерство транспорта или правительство могут вносить необходимые изменения.

Глава ГИБДД Михаил Черников подчеркнул, что «баловаться» изменениями не стоит. По его словам, со стороны многих будущих водителей есть запрос на введение дополнительного курса по изучению изменений в ПДД в автошколах.