«Всех замучили и запутали»: ГИБДД запретила внесение поправок в ПДД

Госавтоинспекция России ввела мораторий на изменение правил дорожного движения. Об этом ТАСС рассказал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.
«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», - сообщил он.
Кстати, временный запрет на внесение изменений в ПДД распространяется лишь на МВД. Так, например, Министерство транспорта или правительство могут вносить необходимые изменения.
Глава ГИБДД Михаил Черников подчеркнул, что «баловаться» изменениями не стоит. По его словам, со стороны многих будущих водителей есть запрос на введение дополнительного курса по изучению изменений в ПДД в автошколах.
«Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся. Некоторые граждане во время обучения (в автошколах - прим. ред.) просят ввести дополнительные экзамены или курс, где будут читать, что нового введено. Понятно, что это систематизировать практически невозможно, потому что это потребует больших затрат. Может быть, сделать это можно на каком-то информационном ресурсе», - прокомментировал Черников.