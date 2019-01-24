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Гендиректор Барнаульского пивзавода получил награду за особый вклад в бизнес

Новости
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11 декабря в Барнауле вручили награды представителям бизнеса Алтайского края. Мероприятие организовывал ИД «Алтапресс».

Гендиректор Барнаульского пивоваренного завода Алексей Рыбников получил награду, как руководитель предприятия-юбиляра. Уже 40 лет БПЗ производит продукцию для жителей не только Алтайского края, но и многих других регионов России, а также сотрудничает и с зарубежьем.

Руководителя отметили дипломом за выдающийся вклад в предпринимательство Алтайского края и развитие отрасли.

Торжественная церемония награждения прошла в парке спорта им. А. Смертина. Почетными гостями мероприятия стали более 100 представителей бизнес-сообщества. 
Отметим, что премия «Менеджер года» проходит уже 17 лет. Ее цель – показать достижения руководителей предприятий различных отраслей региона: сельское хозяйство, промышленность, строительство, IT-сфера и другие.

Автор: Рита Перегудова