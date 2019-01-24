На капремонт многоквартирных домов в Алтайском крае направят 1,2 млрд рублей

Новости 17.01.2019 23:20 102

Алтайский Фонд капремонта приступил к реализации краткосрочного плана 2019 года. В регионе отремонтируют 331 многоквартирный дом на территории 51 муниципального образования Алтайского края, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

На капремонт многоквартирных домов в Алтайском крае направят 1,2 млрд рублей.

«В рамках краткосрочного плана в 40 многоквартирниках заменят 99 лифтов. Ремонт либо переустройство кровли проведут в 135 домах, ремонт и утепление фасада - на 42 объектах. Также запланированы другие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и фундаментов. Оплачиваться работы будут из средств собственников, перечисляющих ежемесячные взносы на общий счет Регоператора. По статистике собираемость взносов в регионе в 2018 году составила 94,61%. Это почти на 2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года», - отметил ведущий инженер по надзору Фонда капремонта Евгений Ермишкин.

По плану 2019 года региональный оператор уже завершил и принял работы в трех многоквартирных домах. Сейчас ремонт ведут в десяти многоэтажных домах.

С начала реализации программы капремонта (2014 год) Фонд отремонтировал каждый седьмой дом. Общая стоимость выполненных мероприятий превысила три миллиарда рублей.