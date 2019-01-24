В АлтГТУ изобрели полезный пенный напиток на основе тыквы

Новости 14.12.2018 0:35 47

Ученые Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова разработали новые рецептуры алкоголя, в основе которых есть виноград и тыква. Такие напитки не только являются освежающими и тонизирующими, утверждают в вузе, но и полезны для здоровья.

12 декабря исполнилось три года Институту биотехнологии, пищевой и химической инженерии в АлтГТУ. К этому и была приурочена презентация инновационных разработок в области биотехнологий и бродильных процессов виноделия.

«Одно из перспективных направлений развития нашего университета сегодня – биотехнологии. Микробиологическая лаборатория у нас появилась только в 2017 году. Сейчас мы ее уже оснастили, с нашими микроскопами даже в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко проводили практические занятия. У нас есть соответствующее оборудование для производства продуктов, напитков», - рассказал завкафедрой технологии бродильных производств и виноделия Владимир Вагнер.

Завкафедрой технологии бродильных производств и виноделия в АлтГТУ Владимир Вагнер.

На сегодняшний день на кафедре работают четыре биотехнолога с профильным образованием. Но самое главное то, что у самих студентов есть возможность делать все своими руками: так, например, первокурсники сами собирают виноград, дегустируют его и замораживают так, чтобы он сохранил свои вкусовые качества. Из него потом делают вино, которое в вузе назвали «Вино победы». Его повезут весной на международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков в Ялту.

Что касается пенных напитков, то для их получения в лаборатории бродильных процессов и виноделия с помощью ферментов крахмал превращают в сахар. В качестве сырья используют ячмень, солод и тыкву. Последнее - хороший источник витаминов и сырья для всевозможных напитков, а в сушеном виде – интересный экстракт для добавления в различные пищевые продукты, утверждают специалисты. Вместе с ферментами тыква дает обогащение пенному напитку.

«Все используемое для приготовления пива растительное сырье – алтайского производства. Мы добавляем в продукцию то, что улучшает работу микроорганизмов. Кроме того, что в тыкве есть сухие вещества, и она дает вкус, она также дает обогащение микробиологическими составами», - пояснил Вагнер.

Второй вид пенного напитка, который изобрели в университете – на основе пантокрина. Его добавляют в продукцию для стимулирования дрожжей, чтобы они вырабатывали мужские гормоны. Такой напиток будет полезен для мужского здоровья.