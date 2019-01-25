Руководитель Рослесхоза назвал самый криминальный лесной регион

Новости 14.12.2018 1:19 57

Иркутская область - самая криминогенная часть территории России в лесном секторе, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в интервью «Российской газете».

По словам главы Рослесхоза, 65% от всех объемов незаконной рубки леса в России – это случаи в Иркутской области. «Это действительно очень сложная территория», - добавил он.

Между тем, по данным последнего мониторинга, объем незаконно заготовленной древесины в Иркутской области снизился на 40%, отметил Валентик.

Чтобы навести там порядок, требуются системные меры, говорит глава Рослесхоза. В том числе обязательно надо восстанавливать численность лесных инспекторов, считает Иван Валентик. Он напомнил, что до 1988 года (до реформы в лесной сфере) в лесной охране работали около 120 тысяч человек. Эти люди работали и жили в лесу - в лесничествах, на кордонах, защищали лес, заботились о нем, пишет издание. В 2005 году таких людей осталось только 700 тысяч человек.