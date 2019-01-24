Часть Барнаула вновь осталась без отопления и горячей воды

Новости 14.12.2018 0:01 42

Сегодня, 13 декабря, на ул. Чайковского, 37 в барнаульском поселке Южный и на ул. Маяковского, 25 в Барнауле произошли повреждения тепловых сетей. Без отопления осталось десять многоквартирных жилых домов.

По данным мэрии, коммунальную аварию в Южном на теплосети диаметром 300 мм устраняют сотрудники МУП «Энергетик», ведутся земляные работы. Отопления и горячей воды временно лишились жители восьми многоквартирных жилых домов, а также детский сад №197 и Алтайский политехнический колледж.

В администрации Барнаула подчеркивают, что благодаря переключению на другой источник теплоэнергии из зоны отключения удалось вывести десятки частных жилых домов. За температурой в жилых домах следит УК «Южком-Сервис».

Кроме того, в Барнауле устраняют повреждение тепловой сети по адресу: ул. Маяковского, 25. На месте работает ремонтная бригада БТСК. На время проведения работ тепло отключили в двух многоквартирных жилых домах, одной школе, двух административных зданиях, а также в близлежащих частных жилых домах. Планируется завершить работы к 20:00 вечера.

В случае появления вопросов, связанных с подачей тепла, жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрации Центрального района (телефон 630-825), Октябрьского района (247-498), в единую диспетчерскую службу города (299-188), а также в управляющую компанию «Южком-Сервис» (253-185).