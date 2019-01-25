Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

Новости 14.12.2018 14:39 53

Россельхозбанк предлагает физическим лицам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет».

Продукт совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере 5% годовых в рублях РФ, 1% годовых ‒ в долларах США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме.

Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке. Подробнее с условиями накопительного счета можно ознакомиться на сайте Банка.

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