«Покатились»: Виктор Томенко оценил подготовку региона к зиме

Новости 14.12.2018 14:14 52

В этом году Алтайский край чуть хуже подготовился к отопительному сезону, чем в прошлом. Об этом в выступлении на учебно-методическом сборе органов управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 13 декабря заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Всего в крае паспорта готовности к началу отопительного сезона (до 15 ноября) должны получать 148 муниципалитетов разных уровней. В этом году успели подготовиться не только не все, но и меньше, чем в 2017 году.

«Получили в этом году только 80%, то есть не получили паспорта готовности 30 муниципальных образований, в том числе 19 районов. В прошлом году готовность была 82%. То есть покатились куда-то вниз. Задачу ставлю такую: так работу организовать, чтобы все муниципалитеты, которые должны получать паспорта готовности, на следующий год их получили», - цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Каждый случай неполучения муниципалитетом паспорта готовности будет предметом разбора на краевом уровне, подчеркнул Томенко, а если требуется финансирование, то об этом должны позаботиться и сами администрации городов и районов, и краевое правительство.

«Никто с себя ответственности не снимает», - особо подчеркнул глава региона.

Отметим, что в 2018 году на территории края было зарегистрировано три чрезвычайных ситуации: в январе 2018 года - в селе Кусак Немецкого национального района (многократные порывы теплотрассы, под отключение отопления попали 68 домов с населением 201 человек), а также серьезные сбои в работе систем теплоснабжения в Славгороде, Яровом и в Шипуновском районе.