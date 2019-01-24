Следователи нашли тщательного скрывавшегося славгородского мучителя

Новости 14.12.2018 15:47 37

Житель Славгорода более 10 лет скрывался от правоохранительных органов после того, как на него завели уголовное дело за изнасилование, угрозу убийством, истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью своей подруге. В сентябре мужчину удалось найти и задержать, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

40-летний славгородец в 2007 году из-за ревности систематически угрожал убить свою подругу, а также истязал ее, бил, насиловал. Было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый скрылся от органов следствия и на протяжении 11 лет находился в федеральном розыске. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Несмотря на давность преступлений, правоохранительные органы продолжали искать агрессивного ревнивца. В начале сентября 2018 года производство по уголовному делу было возобновлено, а 8 сентября мужчину задержали в Барнауле, где в последнее время он и проживал, тщательно скрывая свою личность.