Мария Бутина согласилась с одним из пунктов обвинения в суде США

Новости 14.12.2018 15:03 54

13 декабря в суде столичного округа Колумбия состоялось ключевое заседание по делу уроженки Барнаула Марии Бутиной, арестованной в США. Девушка пошла на сделку с прокуратурой и признала вину по одному из пунктов обвинения.

По данным ТАСС, на вопрос судьи Тани Чаткэн о том, вступала ли Мария с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, Бутина ответила утвердительно.

В ходе судебного заседания было оглашено, что россиянка будет сотрудничать с американским правосудием. Запрет на общение с прессой для сторон защиты и обвинения остался в силе.

Временно назначенный судьей округа Колумбия адвокат Бутиной А. Дж. Креймер сообщил, что подсудимая «совершенно довольна своими адвокатами», а также подтвердил, что Бутина добровольно решила заключить сделку со следствием и признать вину.

Итак, Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Она согласилась сотрудничать с американским правосудием до тех пор, пока ей не вынесут приговор. Следующие слушания по ее делу назначены на 12 февраля.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.