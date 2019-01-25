В Хакасии из-за миллионных долгов могут отключить электричество в соцобъектах

Новости 14.12.2018 16:15 51

Около 300 бюджетным учреждениям Хакасии могут до конца года отключить электричество из-за долгов. Долг в республике копился семь месяцев, а сумма составила более 40 млн рублей, сообщил ТАСС.

«До конца декабря десятки муниципальных объектов могут лишиться электроэнергии за долги. Задолженность за энергоресурсы бюджетных и бюджетозависимых учреждений превысила 40 млн рублей - астрономическая сумма, накопленная республиканским и местным бюджетами всего за семь месяцев. В списке должников - почти 300 муниципальных объектов, имеющих просроченную задолженность», - отметили в пресс-службе «Хакасэнерго».

Должниками являются школы, библиотеки, детские сады, учреждения дополнительного образования, досуговые центры, сельские и городские администрации. В Хакасии нет ни одного города или района, который бы своевременно рассчитался с долгами. Местные бюджеты республики задолжали энергетикам более 34 млн рублей, а министерства и ведомства республиканского бюджета - 6,8 млн рублей.

Вопрос задолженности обсуждался не раз в правительстве, но вопрос не решен до сих пор.

«Мы знаем о сложившейся ситуации. Эта задолженность сложилась за семь предыдущих месяцев, и мы работаем с нашими партнерами из МРСК Сибири для разрешения этой ситуации», - рассказала начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Бутенко.