В дома барнаульцев вернули тепло после коммунальных аварий

Новости 14.12.2018 16:43 52

В Барнауле устранили последствия коммунальных аварий, которые произошли 13 декабря в посёлке Южный и на ул. Маяковского, 25. Тепло стало поступать в дома и соцобъекты.

На сайте мэрии указано, что коммунальную аварию в посёлке Южный устранили 14 декабря в 6:20 утра. Работники МУП «Энергетик» заменили 1,5 метра трубы диаметром 325 мм и начали заполнение систем отопления. Тепло стало поступать в дома и детсад в 7:20 утра. Власти утверждают, что во время проведения аварийных работ температура в домах не опускалась ниже 19-20 градусов тепла.

Еще вечером 13 декабря появилась информация о том, что авария на теплотрассе по ул. Маяковского, 25 ликвидирована, возобновляется подача тепла в жилые дома, школу и административные здания.