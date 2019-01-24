Мэрия готова отдать без конкурса два автобусных маршрута перевозчикам в Барнауле

Новости 14.12.2018 17:43 37

Барнаульские перевозчики могут без участия в конкуре получить свидетельства на обслуживание маршрутов №18, 58. На сайте мэрии сказано, что перевозки будут осуществляться по нерегулируемым тарифам и картам соответствующих маршрутов.

Так, маршрут №18 «ул.Лазурная –Мебельная фабрика» предполагает ежедневное выполнение 176 рейсов. Для этого необходимо 16 автобусов вместимостью от 18 до 32 мест. Для маршрута №58 «ул.Солнечная Поляна – ул.Солнечная Поляна» понадобится 20 автобусов вместимостью от 20 до 32 мест с учетом того, что каждый день должно выполняться 200 рейсов.

Уведомления с приложением документов о готовности выполнять регулярные перевозки по указанным маршрутам принимаются 14 декабря с 8:30 до 13:30 в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Рассматривать уведомления будут в день их подачи с 13:30 до 14:00. Также 14 декабря осмотрят автобусы, которые в дальнейшем будут ходить по маршрутам.