Сергей Дугин запретил хоронить на пяти кладбищах Барнаула

Новости 14.12.2018 18:21 41

Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о закрытии пяти кладбищ в городе. Поясняется, что это связано с превышением плотности захоронений.

Градоначальник запретил хоронить на кладбищах по следующим адресам:

с. Власиха (северная часть кадастрового квартала 22:61:021030), кадастровый номер 22:61:021030:89

п. Ягодное (земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 22:61:050309), кадастровый номер 22:61:050309:47

ул. Абаканская, д.35а, кадастровый номер 22:63:050819:45

п. Новомихайловка (расположен в северной части кадастрового квартала 22:61:020501), кадастровый номер 22:61:020501:1320

Змеиногорский тракт, 126д, кадастровый номер 22:61:041901:70

Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Дёмина.