Еще две новогодних елки поставили в Барнауле

Новости 14.12.2018 18:48 46

В Барнауле обустроили еще две новогодних площадки – на территории бывшего стадиона «Мотор» и у ДК в Научном городке, сообщает пресс-центр администрации города.

Ель высотой 6,5 метров установили на ул.Эмилии Алексеевой, 71в (бывший «Мотор»). С инициативой выступили местные жители. Недалеко от елки ранее уже залили каток. Также, возможно, появится снежная горка, планируется провести среди жителей конкурс снеговиков, которые украсят территорию.

Праздничное открытие новогодней площадки в этой части города состоится 28 декабря в 15:00.

Голубую ель также установили перед зданием Дома культуры в поселке Научный Городок. Ее высота 12 метров. На площади смонтировали две деревянные горки, на опоры уличного освещения повесили новые световые конструкции-виньетки. Праздничное оформление дополнят светящиеся фигуры.

Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря, начало в 18:00.

Отметим, что главный праздник Ленинского района «Новый год в кругу друзей» состоится 29 декабря в 17:00 на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213).