Новосибирский мастер поместил фигурку мамонта на волосок

Новости 14.12.2018 19:40 51

Мастер из Новосибирска Владимир Анискин занимается микроминиатюрами. Последний раз он приобрел пучок волос мамонта в интернете, чтобы просверлить волосок и поместить туда микрофигуру мамонтенка, сообщил ТАСС.

Просверлить волос, как сперва задумывалось, мастеру не удалось, так как он слишком твердый и неэластичный, быстро ломается. Фигурку мамонтенка высотой в пять раз меньше миллиметра пришлось разместить на срезе.

Как рассказал Анискин журналистам, высота мамонтенка составила 175 микрон. Это одна из самых маленьких трехмерных работ автора. Работа будет выставлена с 15 декабря «Арт-цоколе» Новосибирского государственного художественного музея.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. Он стал автором таких работ, как подкованная блоха, караван верблюдов в игольном ушке. Также он создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса.