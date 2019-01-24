Алтайские депутаты поменяют закон о митингах во избежание необоснованных трат

Новости 14.12.2018 19:50 53

В федеральном законодательстве произошли изменения в законе о митингах, собраниях и шествиях и так далее. Теперь изменения собираются внести и на региональном уровне.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, изменения в том, что теперь организатор публичного мероприятия в случае отказа от проведения акции обязан письменно сообщить об этом в органы местного самоуправления, куда до этого было подано уведомление о мероприятии.

Председатель комитета по правовой политике краевого парламента Андрей Осипов объяснил, сообщение об отмене акции должно быть подано в органы местного самоуправления не позднее, чем за один день до дня проведения акции. Организатор также должен проинформировать граждан о том, что мероприятие проводиться не будет.

По словам Андрея Осипова, принятие изменений на краевом уровне позволит избежать необоснованных трат, потому как сейчас для проведения публичного мероприятия вне «гайд-парков» организатор подает в органы местного самоуправления уведомление о планируемом месте и времени проведения мероприятия.

После согласования места и времени на власти города или района, органы внутренних дел, а также на самого организатора мероприятия возлагается обязанность обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении акции, а при необходимости и медпомощь.