Новосибирское рыбное предприятие незаконно выловило осетра в Алтайском крае

Новости 14.12.2018 20:18 44

Сотрудники линейного пункта полиции Камень-на-Оби и краевого отдела контроля и охраны водных биоресурсов задержали судно, с которого незаконно ловили рыбу. Лодка принадлежала новосибирскому рыбоперабатывающему предприятию.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО, капитан задержанного судная ловил вне установленного промыслового участка – на территории соседнего региона и с нарушением запретов на промысел отдельных видов рыбы.

В частности, правоохранители изъяли более 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей и три экземпляра сибирского осетра - особо охраняемого вида рыб, занесенного в Красную книгу.

Отделом дознания Алтайского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в сумме до одного миллиона рублей.

Кроме того, в отношении капитана возбуждено административное производство. За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, установлен штраф в сумме до 30 тысяч с возможной конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов.