Объявлена новая номинация XIV Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

Новости 14.12.2018 20:39 36

В день 25-летия Конституции РФ Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ объявила об открытии Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия».

В этом году на конкурсе представлена новая номинация - «LegalTech. Новые технологии в работе юриста». Использование современных информационных технологий в юридической сфере - одна из самых обсуждаемых тем в последнее время. То, что вчера было фантастикой, сегодня становится предметом дискуссий, исследований и практических разработок. И уже всерьез обсуждаются вопросы о самоисполняемых контрактах, наделении роботов правосубъектностью, границах отправления правосудия с помощью нейронных сетей. Автоматизированные рабочие места юристов, правовое консультирование с помощью чат-ботов, применение блокчейн-технологий в сфере регистрации права, системы электронного правосудия и многие другие решения стремительно меняют правовую реальность. Этому посвящена новая номинация конкурса.

К участникам конкурса в своем приветственном послании обратился заведующий кафедрой гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова заслуженный деятель науки РФ Евгений Суханов: «Предыдущие конкурсы показали, что участие в них чрезвычайно плодотворно, поскольку люди смогут повысить здесь свою квалификацию, попробовать свои силы среди коллег, показать, на что способны. Те, кто уже прошел через этот конкурс, всегда с благодарностью о нем вспоминают».

Конкурс проводится по 11 номинациям, девять из которых - по отраслям права. Для студентов вузов юридических и экономических специальностей предусмотрено отдельное испытание - «Правовая надежда России». Для представителей журналистской профессии (печатных и интернет-изданий, радио и телевидения) - «СМИ за правовую Россию».

Уровень профессиональных знаний конкурсантов традиционно определят члены Научно-экспертного совета и жюри, в состав которых вошли председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель председателя ВАС РФ в отставке заслуженный юрист России Василий Витрянский и другие.

«Участие в конкурсе - это новая ступенька в профессиональном росте. Победители будут вознаграждены не только призами, но и карьерным ростом. Я с удовольствием приглашаю всех юристов, которые желают продвинуться по своей службе, вырасти в своих глазах, в том числе в своей профессии», - отметил в своем видеоприветствии Василий Витрянский.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей и лауреатов состоится в конце мая 2019 года в Москве. Каждый участник конкурса получит диплом, а победители и призеры будут награждены ценными подарками: за первое место - ноутбук, за второе - планшетный компьютер, за третье - карманный планшетный компьютер.

Регистрация проходит на портале www.garant.ru. Здесь же будут размещаться задания и итоги двух туров, а также фотографии и видео с церемонии награждения победителей.