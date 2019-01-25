35+35=17? Что стало с проектом небоскребов на Горе в Барнауле

Новости 17.01.2019 23:46 139

В 2016 году в Барнауле спроектировали масштабный жилищный комплекс на улице Аванесова, 44. На Горе задумывали построить две гигантские высотки. Уже на начальной стадии идея претерпела множество изменений. Что в итоге появится на этом месте?

Некогда амбициозный проект архитектора Владимира Золотова и барнаульской строительной компании «Регионстрой», который предполагал две 35-этажные высотки с мостом между ними, пентхаусы с панорамным остеклением, вертолетные площадки, трансформировался в более заурядный четырехподъездный дом.

Как сообщается на сайте застройщика, на данный момент объект готов на 10%. После перипетий с администрацией и жителями местных домов, высоту сначала с 35 пришлось уменьшить до 25 этажей, а потом до 17 и полностью изменить проект.

Ход строительства, январь 2019 года

Продажи квартир уже стартовали. По словам руководителя отдела строительства «Регионстроя» Вячеслава Виноградова, потенциальные покупатели интересуются домом. На вопрос, как активно барнаульцы покупают квартиры, собеседник ответил, что продажи идут «соизмеримо рыночной ситуации». Сдача дома – в апреле 2022 года.

Кстати, почти на 300 квартир застройщик предлагает 72 машиноместа. Ранее говорилось, что вместительность парковки будет зависеть от жильцов близлежащих домов. Если бы они согласились продать свои участки по той цене, которая интересна компании, то их бы выкупили.

Новым проектом занимался Александр Назаркин, известный по проекту футуристичной новостройки на Гущина.

Напомним, 8 тысяч кв. м в Нагорной части Барнаула «Регионстрой» приобрел в сентябре 2014 года за 31,4 млн рублей и на следующий год застройщик снес старое здание школы. Позже администрация города отказала в разрешении на строительство высоток и, как рассказывал гендиректор «Регионстроя» Сергей Калмыков, неофициально предложила вложиться в строительство школы в центре города. На это застройщик не пошел и пересмотрел проект.