В Барнауле девочку, которая обварила ногу в луже, перевели из реанимации

Новости 14.12.2018 21:12 39

Девочку, которая обварила ногу в луже с кипятком в Барнауле, перевели из реанимации в обычную палату. Состояние ребенка оценивается не как тяжелое, а средней степени, сообщили «Наши Новости».

У пострадавшей серьезные ожоги на стопе левой ноги. Ребенок находится в сознании, самостоятельно кушает, в палате лежит вместе с мамой.

«Теперь уже мы можем ближе к 10-процентной вероятности говорить о том, что обойдемся без ампутации. Перевязки у нас через день идут, под наркозом. Пока мы ждем, ждем. Мы говорили о том, что подразумеваем, что будут глубокие раны, мы это не снимаем. Это будет более понятно где-то ориентировочно где-то в понедельник, вторник», - рассказал журналистам главный врач больницы Александр Шпиготский.

Вскоре врачи определятся с датой проведения пластической операции. Девочке предстоит провести в больнице еще несколько недель.