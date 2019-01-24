За падение бетонной плиты на девочку в Барнауле ответит замдиректора школы

Новости 14.12.2018 22:05 42

В Барнауле будут судить заместителя директора школы №31, на территории которой в марте этого года произошло ЧП – часть бетонного ограждения упала на первоклассницу. Девочка получила переломы таза и ног.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной части школы. Он обвиняется в халатности.

Замдиректора по хозяйству был обязан контролировать состояние имущества школы, но допустил разрушение конструкции крепления железобетонных плит школьного ограждения.

В ходе предварительного расследования следствием опрошено более 20 свидетелей, проанализированы судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что упавшая плита весит 0,6 тонны.

После этого ЧП в Барнауле обратили особое внимание на состояние слабо закреплённых конструкций.

«Политсибру» готовил материал на эту тему.