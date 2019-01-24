Водитель в Камне-на-Оби снес группу людей

Новости 14.12.2018 21:25 38

В Камне-на-Оби 14 декабря произошло серьезное ДТП: водитель на скорости въехал в группу людей. По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, на капоте авто оказались шесть человек.

«Сегодня около 12 часов дня в Камне- на-Оби водитель 1955 года рождения, управляя личным автомобилем Тойота, допустил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта по улице Гоголя. Полицейские вызвали на место ДТП скорую помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, которые получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. Госпитализация не потребовалась», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Момент ДТП попал на видео, его разместили в интернете.