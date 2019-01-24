Более десятка домов остались без отопления из-за порыва трубы в Яровом

Новости 14.12.2018 22:25 43

В Яровом 14 декабря произошла коммунальная авария, которая оставила без отопления 13 пятиэтажных жилых домов и три соцобъекта. Власти заверяют, что потребители не почувствуют особых проблем в период устранения сбоя.

По данным министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, ведомство контролирует проведение работ специалистами муниципального предприятия «ЯТЭК» по ремонту тепловой сети.

Дело в том, что порыв на стальной трубе диаметром 300 миллиметров произошел в Яровом в первой половине дня. Теплом от этого участка снабжаются 13 пятиэтажных жилых домов, а также школа, детский сад и санаторий.

«В настоящий момент специалисты аварийной бригады обнаружили место порыва и приступили к ремонтным работам. Ориентировочный срок устранения аварии – 5-6 часов. Температура наружного воздуха в Яровом - 6 градусов, температура в жилых помещениях пока соответствует нормативам. Мы предполагаем, что потребители не почувствуют особых проблем в период устранения сбоя в теплоснабжении. Сил и средств достаточно. В настоящее время помощь краевых властей не требуется. Наше министерство держит эту ситуацию на контроле», - прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилёв.

Добавлено, что тепловая сеть в Яровом является одной из самых старых в крае, поэтому порыв произошел в том числе из-за ее физического износа.