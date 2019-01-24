Коммерческая недвижимость в Барнауле подорожала

Новости 15.12.2018 0:00 54

Общее число предложений на рынке коммерческой недвижимости в Барнауле выросло за год на 36%, а спрос упал. При этом предложения дорожают. Так считают эксперты Авито-недвижимость.

По данным авторов исследования, спрос на коммерческую недвижимость в краевой столице впал на 35%. Большую часть рынка (51%) - предложения о продаже помещений свободного назначения. На втором месте оказались торговые помещения (17%), на третьем – офисы (15%). Меньше всего было предложений о продаже помещений, предназначенных для организации общественного питания – всего 1%.

С минимальными затратами можно приобрести помещение из сферы общепита – в среднем за 9 млн рублей, а дороже всего обойдется гостиница – в среднем 21 млн рублей.

Самым дорогим типом коммерческой недвижимости в этом году стали гостиницы. Их средняя стоимость составила 21 млн рублей. Далее - производственные помещения (13 млн рублей), офисные помещения (11 млн рублей). Причем последние подорожали за год на 81%.

Спрос вырос только на гостиницы - на 6%. На остальные объекты упал, причем особенно заметно на производственные помещения - на 57%.

Как прокомментировали в Авито, падение спроса связано с колебаниями валют и угрозой новых санкций. Бизнес проявляет осторожность.