«Авось не заметят»: у каменского сторожа не получилось воровать понемногу

Новости 15.12.2018 2:15 40

Двое молодых людей из Камня-на-Оби похитили полтонны меди на пункте приема металла и сдали в другой. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

В ходе следствия установлено, что один из обвиняемых устроился сторожем на пункт приема металла. Он договорился со своим родственником похищать медь из склада. С ноября прошлого года по январь 2018 года преступники похитили около полутонны металла на сумму свыше 150 тысяч рублей. Похищенное мужчины сдали в другой пункт.

«Логика обвиняемых была проста - воровать понемногу, авось не заметят. Но данный план не сработал и при отправке металла в Барнаул была установлена недостача», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Обвиняемые признали свою вину в полном объеме, раскаялись. Отмечено, что у одного из них на иждивении находится четверо малолетних детей.

Каменская межрайонная прокуратура направила данное уголовное дело в суд. Мужчинам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.