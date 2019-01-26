Трех сотрудников Бийского олеумного завода обожгло струей пара

Новости 14.12.2018 23:03 55

На Бийском олеумном заводе произошло ЧП: на участке парового трубопровода сорвало заглушку, и трех сотрудников предприятия откинуло струей пара. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным «Бийского рабочего», инцидент произошёл еще 12 декабря. Работники получили травмы разной степени тяжести. Один из заводчан находится в реанимации, двое других в обычной палате.

В группе «Инцидент Бийск» один из пользователей соцсетей пишет о том, что ЧП произошло 12 декабря «в 3 часа дня, они шли до здания мимо трубопровода. на этом трубопроводе была заглушка, она слетела и их ошпарило. Один на бетонную плиту упал и у него раздроблена тазобедренная кость, у другого ожог 25 % тела, а у третьего ожог ног».

Еще одна версия произошедшего выглядит следующим образом:

«Под давлением сорвало вентиль и потоками пара их отбросило и окатило паром. Даже в кого-то вентилем попало. Случилось это во время обхода, мужики проверяли газовую трубу».

В пресс-службе завода пояснили, что уже издан приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента. В комиссию вошли представители Сибирского Управления Федеральной службы по технологическому и экологическому надзору.

Это уже не первый серьезный инцидент на заводе. Так 17 января 2017 года при разрушении одного из фундаментов БОЗ произошел взрыв. Четверо граждан пострадало, один из них погиб.