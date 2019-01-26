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Трех сотрудников Бийского олеумного завода обожгло струей пара

Новости
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На Бийском олеумном заводе произошло ЧП: на участке парового трубопровода сорвало заглушку, и трех сотрудников предприятия откинуло струей пара. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным «Бийского рабочего», инцидент произошёл еще 12 декабря. Работники получили травмы разной степени тяжести. Один из заводчан находится в реанимации, двое других в обычной палате.

В группе «Инцидент Бийск» один из пользователей соцсетей пишет о том, что ЧП произошло 12 декабря «в 3 часа дня, они шли до здания мимо трубопровода. на этом трубопроводе была заглушка, она слетела и их ошпарило. Один на бетонную плиту упал и у него раздроблена тазобедренная кость, у другого ожог 25 % тела, а у третьего ожог ног».

Еще одна версия произошедшего выглядит следующим образом:

«Под давлением сорвало вентиль и потоками пара их отбросило и окатило паром. Даже в кого-то вентилем попало. Случилось это во время обхода, мужики проверяли газовую трубу».

В пресс-службе завода пояснили, что уже издан приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента. В комиссию вошли представители Сибирского Управления Федеральной службы по технологическому и экологическому надзору. 

Это уже не первый серьезный инцидент на заводе. Так 17 января 2017 года при разрушении одного из фундаментов БОЗ произошел взрыв. Четверо граждан пострадало, один из них погиб.

Автор: Дарина Белоусова

#завод #происшествия #бийск