Двоих осужденных рубцовчан обвиняют в даче взятки ради освобождения

Новости 15.12.2018 1:40 49

Двое заключенных из Рубцовска пытались дать взятку, чтобы досрочно выйти на свободу. Уголовные дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В августе 2018 года осужденный решил передать одному из сотрудников исправительной колонии взятку в размере 25 тыс. рублей, чтобы тот подготовил документы для условно-досрочного освобождения. Второй осужденный также пытался дать взятку сотруднику колонии для УДО, но сумма взятки составила 20 тыс. рублей.

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых. Доказательства их виновности собраны и направлены в суд.