Барнаульская учительница получила серьезные травмы и впала в кому в Лондоне

Новости 18.01.2019 1:15 140

Учительница из Барнаула Алена Жилина поскользнулась и сильно ударилась головой во время поездки в Лондон. Девушке потребовалась серьезная операция. Её родные и близкие собирают деньги, чтобы покрыть расходы на медицинские услуги и вывезти девушку из Великобритании, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Девушка отправилась в Лондон на шестинедельные языковые курсы в Международной языковой школе Kaplan International English. 1 января этого года она, выходя на улицу, поскользнулась, упала и получила травму. В состоянии комы её доставили в госпиталь Hospital в городе Челмсфорд, затем перевели в Addenbrooke’s Hospital в Кембридже. У девушки обнаружили кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию.

Барнаульская учительница пришла в сознание только 4 января, ей диагностировали трещины в двух шейных позвонках. У неё практически обездвижена правя рука, плохо видит левый глаз. Врачи утверждают, что рука со временем восстановится.

Страховка девушки покрыла только операцию. На 8 января сумма задолженности перед госпиталем равнялась 11682,34 фунтов стерлингов или более миллиона рублей. Окончательная сумма пока не известна.

Девушку могут выписать из больницы 18 января. Сейчас решается вопрос о транспортировке. Неравнодушные люди уже собрали для неё 170 тыс. рублей.