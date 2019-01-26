СК проводит проверку по факту травмирования рабочих на бийском заводе

Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на Бийском олеумном заводе. Ранее «Политсибру» сообщил, что троих сотрудников обожгло струёй пара.
Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, днем 12 декабря на территории завода в Бийске под давлением горячего пара произошла разгерметизация «заглушки» металлической трубы паропровода, предназначенного для технических нужд предприятия. Пострадавшие в результате аварии сотрудники были доставлены в медицинское учреждение города Бийска, их жизни ничего не угрожает.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.