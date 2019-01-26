СК проводит проверку по факту травмирования рабочих на бийском заводе

Новости 15.12.2018 0:30 46

Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту травмирования рабочих на Бийском олеумном заводе. Ранее «Политсибру» сообщил, что троих сотрудников обожгло струёй пара.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, днем 12 декабря на территории завода в Бийске под давлением горячего пара произошла разгерметизация «заглушки» металлической трубы паропровода, предназначенного для технических нужд предприятия. Пострадавшие в результате аварии сотрудники были доставлены в медицинское учреждение города Бийска, их жизни ничего не угрожает.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.