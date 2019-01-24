Россельхозбанк предоставил аграриям Алтая более трёх млрд рублей

Новости 15.12.2018 2:50 58

За 11 месяцев 2019 года Алтайский филиал Россельхозбанка предоставил аграриям края на проведение сезонных полевых работ (СПР) более 3 млрд рублей. При этом объем выдачи на 42% превысил результат аналогичного периода 2017 года.

Предприятиям малого и среднего бизнеса выдано 2,3 млрд рублей, организациям крупного бизнеса - свыше 696 млн рублей. По льготной ставке в соответствии с Государственной программой льготного кредитования АПК оформлено кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей.

Кредитные средства позволили предприятиям оперативно провести посевные и уборочные работы. Заемными средствами по программам кредитования на СПР воспользовались 154 сельхозпредприятия региона.

«Банк сохранил максимально гибкий подход к кредитованию сезонных работ. И даже сейчас, когда все работы закончились и наступило межсезонье, мы готовы обеспечить финансовыми средствами на сезонные работы наших аграриев в необходимом объеме», - подчеркнул Владимир Богданов, директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».