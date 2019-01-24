Более 70 елочных базаров заработали в Барнауле

Новости 15.12.2018 16:15 45

Барнаульцы уже сейчас, за полмесяца до наступления Нового года, могут купить живую ель. Для этого достаточно прийти на один из более 70 елочных базаров, которые открылись 15 декабря, и выбрать подходящую зеленую красавицу.

На сайте мэрии сказано, что точки продажи распределены по всем пяти районам. Однако наиболее богатый выбор – в Индустриальном. Жители смогут купить елочку не только на базаре, но и у торговых центров или крупных магазинов.

Чем пышнее и выше ель – тем она дороже. Вообще цена стартует от 100 рублей за веточку и от 500-600 рублей за дерево. В основном – в ассортименте будет пихта.

Кстати, по словам председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александра Пугача, каждый год все меньше людей покупают именно живые деревья, большинство предпочитает искусственные.

В этом году из лесничеств края, а также горного Алтая в Барнаул привезут около 35-38 тыс. вечнозеленых деревьев. Власти рассчитывают, что для горожан этого хватит.

Посмотреть все адреса торговых площадок и выбрать наиболее удобную можно на карте на сайте барнаульской администрации.