Бывший глава барнаульского комитета по архитектуре нашел новое место работы

Новости 15.12.2018 16:39 52

Экс- председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров возглавил городское МКУ «Архитектура города Барнаула». Его руководителем он стал с 3 декабря, а с прошлой своей должности ушел по собственному желанию.

Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра барнаульской администрации Екатерину Андрееву. От занимаемой в мэрии должности Бобров был освобожден 30 ноября. До этого он был в отпуске, в который бывший председатель комитета ушел в начале ноября.

Сейчас и.о. председателя городского комитета по архитектуре – заместитель председателя комитета Сергей Боженко.