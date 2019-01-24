Бывший глава барнаульского комитета по архитектуре нашел новое место работы

Экс- председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров возглавил городское МКУ «Архитектура города Барнаула». Его руководителем он стал с 3 декабря, а с прошлой своей должности ушел по собственному желанию.
Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра барнаульской администрации Екатерину Андрееву. От занимаемой в мэрии должности Бобров был освобожден 30 ноября. До этого он был в отпуске, в который бывший председатель комитета ушел в начале ноября.
Сейчас и.о. председателя городского комитета по архитектуре – заместитель председателя комитета Сергей Боженко.
Алексей Бобров в 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2007 года по 2018 год замещал должности муниципальной службы Барнаула в администрации Ленинского района и комитете по строительству, архитектуре и развитию города.
В декабре 2018 года назначен директором МКУ «Архитектура города Барнаула».