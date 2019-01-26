Бийчанин получил более двух лет тюрьмы за интимные фото бывшей

Новости 15.12.2018 17:17 55

В Бийске вынесли приговор местному жителю, который из-за обиды на бывшую девушку выложил в соцсеть фото, видео и переписку с ней интимного характера. Теперь 35-летнему мужчине предстоит провести более двух лет за решеткой.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в 2016 году мужчина познакомился с бийчанкой, они начали встречаться. Отношения продлились год, после чего женщина съехала от своего возлюбленного, а затем и вовсе решила, что между ними все кончено.

Из чувства мести бийчанин разместил в публичных группах одной из соцсетей интимные фото и видео порнографического характера с изображением своей бывшей подруги. К тому же он создал ее личную страницу, где указал ее персональные данные и выложил переписку интимного характера, которую они ранее вели.

Данные действия скомпрометировали женщину, так как она работала педагогом в одной из школ города. В итоге ей пришлось сменить место жительства и работу.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в нарушении неприкосновенности частной жизни своей бывшей и незаконном изготовлении и обороте, распространении порнографических материалов.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 7-ми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.