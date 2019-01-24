Красноярские чиновники ошиблись на 60 млн рублей при закупке квартир для сирот

Новости 15.12.2018 17:41 45

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту халатности при приобретении квартир для детей-сирот. Дело в том, что сотрудники департамента градостроительства местной администрации купили жилье по завышенным ценам, чем причинили ущерб региональному бюджету в сумме более 61 млн рублей.

По данным СУ СКР по Красноярскому краю, квартиры для детей-сирот неустановленные чиновники закупали в 2017 и 2018 годах. Они нарушили порядок проведения аукционов и приобрели жилье по завышенным ценам. Ущерб для бюджета Красноярского края составил более 61 млн рублей. Оказалось, что сотрудники департамента неверно рассчитали цену квадратного метра. Всего было закуплено около 360 квартир.

Теперь устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастные лица. Расследование уголовного дела продолжается.