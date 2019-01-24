Банк ВТБ подтвердил наивысший уровень прозрачности корпоративных закупок

Новости 15.12.2018 18:13 42

Банк ВТБ седьмой год подряд подтвердил высокий уровень прозрачности корпоративных закупок. Соответствующий рейтинг был присвоен банку Национальной ассоциацией участников электронной торговли.

Участниками ежегодного рейтинга являются крупнейшие государственные и корпоративные структуры. В рамках проекта анализируются такие показатели, как эффективность расходования денежных средств, прозрачность процессов закупок и уровень конкуренции.

Закупочная деятельность ВТБ направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях. Закупки осуществляются на основе принципа эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности.

Национальный рейтинг прозрачности закупок проводится ежегодно, с 2006 года. Цель проекта – получение полной картины состояния экономики в разрезе структуры и объема рынка заказа, показателей прозрачности процедур, степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка.