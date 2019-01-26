Сбивший группу людей водитель в Камне-на-Оби попросил прощения

Новости 15.12.2018 18:35 53

Водитель, который 14 декабря въехал в группу людей на остановке в Камне-на-Оби, попросил прощения. Напомним, что в результате ДТП пострадали шесть человек.

«Каменские известия» сообщают, что виновник аварии после дачи показаний в ГИБДД сразу пришел в редакцию. «Мужчина был в состоянии, граничащем с шоком. С трудом подбирая слова, он попросил через газету прощения у всех, кого сбил, у их родных и близких», - отмечает источник.

«Я ехал со скоростью не более 50 км/час. Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать то вправо, то влево. И я растерялся. Потом пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние. Все, кого я сбил, стояли спиной и не видели, что на них едет машина. Еще и еще раз прошу у всех прощения. Простите меня!», - высказался мужчина.

Кстати, водитель не был пьян в момент ДТП, о чем заявили в ГИБДД. По факту аварии возбуждено административное расследование.

Пострадавшие отделались множественными ушибами, подозрением на сотрясение головного мозга, у одного — растяжение голеностопного сустава. Все находятся на амбулаторном лечении.