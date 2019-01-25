Более 20 млн рублей направили на капремонт Тогульской ЦРБ

Новости 15.12.2018 19:17 56

В с. Тогул идет капремонт ЦРБ, на соответствующие работы из регионального бюджета выделили 21 млн рублей. В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы 2018 года обновляют стационар, в котором находятся хирургическое, терапевтическое и реанимационное отделения, а также ряд кабинетов, палаты для пациентов и пищеблок.

По данным минстройтранса Алтайского края, подрядчиком выступает ООО «Фундамент Спец Строй». К капремонту рабочие приступили летом этого года, к началу 2019 года планируется сдать объект в эксплуатацию.

На данный момент уже усилили стены, устроили наружный вентилируемый фасад, заменили наружные сети отопления, водопровода и водоотведения, внутреннюю инженерную систему, канализацию, вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, систему электроснабжения, а также произвели работы по внутренней отделке помещений.

Глава Тогульского района Владимир Басалаев припомнил, что старое здание было построено в конце 1970-х годов, с того времени масштабных ремонтных работ не проводилось. Теперь же капремонт обошелся в 21 млн рублей, средства выделены из регионального бюджета.

На время проведения работ пациентов обслуживают согласно маршрутизации или в краевых специализированных учреждениях.