Александр Прокопьев: «Участвовать в ПАСЕ и тем более платить за это стало просто бессмысленно»

Новости 18.01.2019 0:59 86

17 января Госдума выступила против возвращения к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ.

Данное решение у себя на странице в Facebook прокомментировал член российской делегации в ПАСЕ, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев:

«Сегодня на пленарном заседании Госдума РФ мы приняли решение, что парламентская делегация России не будет участвовать в этом году в Парламентской ассамблее Совета Европы. Решение далось сложно. Наша делегация работала в этом международном органе многие годы. Как ее представитель могу сказать, что это было полезно для выстраивания конструктивных отношений с европейскими странами, обмена опытом, принятия взаимовыгодных решений. Правда, и членские взносы Россия платила за это немалые. Все изменилось, когда против нашей страны стали вводить санкции: лишили возможности голосовать, выступать с докладами, участвовать в работе руководящих органов и в делегациях по наблюдению за выборами. Участвовать в ПАСЕ и тем более платить за это стало просто бессмысленно. Россия – независимое, свободное и сильное государство. Мы никому не позволим оказывать на себя давление. Остается только надеяться, что здравый смысл в ПАСЕ в конечном итоге победит. Иначе у этой организации незавидное будущее».

Как уже сообщалось, 9 января в Госдуму поступило письмо генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением сформировать делегацию РФ для участия в работе Ассамблеи в 2019 году.