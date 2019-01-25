Порядок проведения ЕГЭ в России дополнили новинками

Новости 15.12.2018 20:31 75

В России обновились порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. Они утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора и зарегистрированы в Минюсте.

На сайте Рособрнадзора сказано, что в обоих порядках появилось четкое разделение сроков проведения ГИА - досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Чтобы пересдать экзамены в сентябре, нужно будет подать соответствующее заявление за две недели до начала экзаменов.

Основным изменением порядка ГИА для выпускников 9-х классов стало включение в него процедуры итогового собеседования по русскому языку. Успешная его сдача станет пропуском к ГИА. Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Участники, получившие «незачет», либо пропустившие собеседование по уважительной причине, смогут пересдать во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Порядок ГИА-11 дополнился возможностью выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский. Также новинкой стало то, что ЕГЭ по информатике и ИКТ смогут проводить в компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных бланков).

Кроме того, участники ЕГЭ теперь могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Кстати, если выпускник «завалил» ЕГЭ по математике, то можно изменить выбранный ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Также выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.

На сдачу итогового сочинения (изложения) в рамках ГИА-11 нельзя приходить с телефоном, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и другими средствами хранения и передачи информации. Нарушителей удалят с итогового сочинения.