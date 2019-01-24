Два праздника украсили начало декабря в ЗАТО Сибирский

Новости 15.12.2018 21:07 46

9 декабря в России отмечали День героев Отечества. В городском округе ЗАТО Сибирский по этому поводу коллективами Дома культуры «Кристалл» был представлен праздничный концерт.

Он неслучайно назывался «За свободу! За Россию!», ведь в те декабрьские дни еще отмечался двадцатипятилетний юбилей Конституции РФ. Свое творчество лучшие артисты ЗАТО Сибирский посвятили и этой торжественной дате.

Зрители по достоинству оценили преподнесённый им творческий подарок. Песенные и танцевальные композиции помогли создать отличное настроение у жителей ЗАТО Сибирский самого разного возраста. Публика тепло принимала красивые номера в исполнении студии народного танца «Искорки». Бурные аплодисменты сопровождали также выступления солистов вокальной студии «Спектр», студии эстрадного пения «Нюанс», вокального ансамбля «Душа на Бис». О любви к родной земле и к своим близким, о верности друзьям поведали сольные композиции в исполнении Дмитрия Кудрина, Павла Плешко, Ксении Наумовой и Евгения Палкина. Чарующе-благородно звучал саксофон благодаря мастерству Александра Олейника.

Художественными средствами артисты старались подчеркнуть главное, что должно отличать настоящих граждан России, – бескорыстное служение своей Родине, как на гражданском, так и на военном поприще. А в памяти народной никогда не должны меркнуть героические свершения соотечественников, удостоенных высших наград за мужество и доблесть, которые в разные времена символизировали Георгиевский крест, золотые звезды Героев Советского Союза и Героев России. В концерте удалось отдать должное повседневному воинскому труду тех, кто охраняет мирный покой сегодня, заступая на боевое дежурство в составе подразделений надежного щита нашей большой страны – Ракетных войск.