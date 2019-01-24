Глава Забайкалья на год отложил переход на новую систему обращения с ТКО

Новости 15.12.2018 21:31 44

Глава Забайкальского края Александр Осипов в интервью «РИА Новости» признал, что регион не готов к переходу с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО. По его мнению, население должно видеть, за что оно будет платить, а пока этого нет.

«Существуют серьезные недостатки в территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отсутствует необходимая инфраструктура для их захоронения, сортировки, временного размещения, я принял решение: Забайкальский край перейдет на новую систему обращения с ТКО на год позже заявленного времени. Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили повышенный тариф за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе не созданы», - цитирует сайт регионального правительства руководителя Забайкалья.

Осипов отметил, что сейчас правительство края приступило к корректировке территориальной схемы утилизации отходов, началу строительства инфраструктурных объектов и последующему утверждению тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории Алтайского края, как и в других регионах России, должна быть внедрена новая система обращения с ТКО.