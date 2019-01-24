Алтайские спасатели удивили барнаульцев музыкальным флешмобом

Новости 15.12.2018 22:33 45

15 декабря оркестр ГУ МЧС России по Алтайскому краю принял участие во всероссийском флешмобе «МЧС дарит музыку!», посвященном Дню спасателя РФ. В одном из торгово-развлекательных центров Барнаула спасатели подарили горожанам небольшое, но очень яркое живое выступление.

«Положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС России, не возникает сам по себе. Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной», - цитирует пресс-служба ведомства ведущего программы Владислава Маляревича.

Музыканты порадовали посетителей ТРЦ зажигательными эстрадными ритмами, джазовыми и лирическими композициями, песнями о пожарных и спасателях.

«Люди, пришедшие за покупками, собравшиеся посмотреть фильм или заглянуть в кафе, были немало удивлены происходящим. Они останавливались и, казалось, ненадолго забывали о повседневных делах. Живая музыка и песни в живом исполнении – неожиданный и приятный подарок для каждого случайного гостя этого неслучайного концерта. Замечательные песни исполнили и солисты оркестра, Светлана Калужских и Сергей Ведерников», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Флешмоб «МЧС дарит музыку!» продолжается, завершится уникальный музыкальный марафон в Москве 27 декабря в День спасателя.