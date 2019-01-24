Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу – СМИ

Новости 15.12.2018 23:11 47

Уроженка Барнаула Мария Бутина, арестованная в США, может дать показания по другому уголовному делу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интернет-издание The Daily Beast.



Отмечено, что с соответствующей просьбой в Федеральный окружной суд Вашингтона обратилась американская прокуратура. В ведомстве хотят получить разрешение тайно вывезти россиянку из тюрьмы, чтобы она могла дать показания по «ожидающему решения уголовному делу». При этом не уточняется, о каком именно деле идет речь.



В документах сказано, что раскрытие данной информации представляет угрозу для самой Бутиной и для общества, так как ее могут использовать те, кто желает «причинить вред подсудимой или запугать ее».

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия Мария признала вину в участии в заговоре против США.