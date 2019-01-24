О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу – СМИ

Новости
47
0

Уроженка Барнаула Мария Бутина, арестованная в США, может дать показания по другому уголовному делу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интернет-издание The Daily Beast.

Отмечено, что с соответствующей просьбой в Федеральный окружной суд Вашингтона обратилась американская прокуратура. В ведомстве хотят получить разрешение тайно вывезти россиянку из тюрьмы, чтобы она могла дать показания по «ожидающему решения уголовному делу». При этом не уточняется, о каком именно деле идет речь.

В документах сказано, что раскрытие данной информации представляет угрозу для самой Бутиной и для общества, так как ее могут использовать те, кто желает «причинить вред подсудимой или запугать ее».

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия Мария признала вину в участии в заговоре против США.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: с личной страницы Марии Бутиной в «ВКонтакте»

#сша #суд