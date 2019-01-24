Минздрав хочет запретить продавать крепкий алкоголь гражданам младше 21 года

Новости 15.12.2018 23:55 37

На сайте Минздрава РФ появилась информация о том, что готовится законопроект об увеличении минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции. В ведомстве считают, что продавать крепкий алкоголь можно лицам не моложе 21 года.

Специалисты ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым от вредного воздействия алкоголя в мире ежегодно умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13,5% случаев смерти среди людей в возрасте 20–39 лет связаны с употреблением спиртного.

«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь – это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», – отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Кстати, по данным ВЦИОМ, в 2018 году повышение возраста для продажи алкоголя поддержало 78% опрошенных россиян.