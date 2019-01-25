Судья из Омской области хочет возглавить алтайский арбитраж

Новости 16.12.2018 16:16 55

Борис Долгалев, занимающий пост заместителя председателя Арбитражного суда Омской области, подал заявление на должность председателя Арбитражного суда Алтайского края. Об этом пишет издание «Коммерческие вести»

Высшая квалификационная коллегия судей 26 декабря рассмотрит заявление Бориса Долгалева о рекомендации его кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Алтайского края. Обращение в коллегию было подано омским судьёй по конкурсу, сообщает источник.

Отмечается, что Долгалев стал судьей Арбитражного суда Омской области в феврале 2010 года, до этого проработав начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области. В октябре 2011 года назначен зампредседателя.

Как ранее писал «Политсибру», председатель Арбитражного суда Алтайского края Виктор Огай ушел в отставку. 20 сентября ему исполнилось 70 лет. С октября исполняет обязанности председателя суда его зампредседателя Максим Кулик.